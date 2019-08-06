США й ООН занепокоєні подіями в Кашмірі й закликають до стриманості

США уважно стежать за ситуацією в Кашмірі після того, як індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону, викликавши побоювання про можливий спалах насильства там, повідомляє Держдепартамент.

«Ми занепокоєні повідомленнями про затримання і закликаємо поважати людські права й обговорювати ситуацію з особами, яких вона стосується», – заявила 5 серпня речниця Держдепартаменту США Морґан Ортаґус.

Вона закликала «всі сторони підтримувати мир і стабільність уздовж лінії контролю», яка фактично є кордоном між Індією й Пакистаном у Кашмірі.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав усі сторони «проявити стриманість», заявив його речник Стефан Дюжаррік.

Він повідомив, що за останні кілька днів група військових спостерігачів ООН в Індії й Пакистані «помітила і повідомила про збільшення військової активності» на лінії контролю.

5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Йдеться про скасування статті 370 конституції Індії, що дозволяє штату Джамму і Кашмір мати власну конституцію, прапор і права на ухвалення рішень з усіх питань, крім оборони, зв’язку і закордонних справ.

Рішення погіршує відносини Індії з Пакистаном.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Міністр закордонних справ країни Шах Махмуд Куреші заявив, що Пакистан посилить дипломатичні зусилля для того, щоб запобігти скасуванню особливого статусу Кашміру.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.