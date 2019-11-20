«Це був жарт» – Данилюк про пропозицію американцю очолити Міноборони України

Колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк твердить, що пропозиція американському військовому Александру Віндману очолити Міністерство оборони України не була серйозною. Про це пишуть американські видання The Daily Beast та The Washington Post.

«Очевидно, що це був лише жарт. У нас були набагато серйозніші питання для обговорення з різними людьми», – цитує слова Данилюка The Washington Post.

19 листопада в Конгресі розпочалася друга серія відкритих слухань у справі щодо можливого імпічменту президентові Дональду Трампу.

Відповідаючи на запитання юридичного радника республіканців Стіва Кастора, Александр Віндман заявив, що був присутній у Києві під час інавгурації президента Володимира Зеленського і що йому, американському громадянинові, тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського. Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції і повідомив про це своєму керівництву.