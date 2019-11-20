Зеркаль пояснила, чому завершує роботу в МЗС України

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль підтвердила намір піти у відставку і пояснила мотиви своїх дій. Про це вона заявила в інтерв’ю Bihus.info.

«З точки зору «ми будемо дружити з Росією» – я не той персонаж, який про дружбу», – наголосила Зеркаль, відзначивши також, що запропонований президентом Зеленським міністр закордонних справ Вадим Пристайко «сказав, що є запит суспільства на мир з Росією».

Вона зазначила, що впродовж останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і це був останній аргумент, що треба йти.

Зеркаль розповіла, що перед звільненням виконає останнє завдання.

«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», – сказала Зеркаль.

Уперше про свою плановану відставку Олена Зеркаль заявила 14 серпня.

«Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі», – розповіла Зеркаль в інтерв’ю виданню «BBC News Україна».

Олена Зеркаль працює заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції із серпня 2014 року. Вона представляє позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

21 травня новий президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Одним із його заступників стала Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді». Згодом Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.

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