Росія вперше в історії буде відповідати за свої дії в суді – Зеркаль про рішення Міжнародного суду

Своїм рішенням Міжнародний суд ООН в Гаазі відхилив усі заперечення Росії, і воно дозволить вперше притягнути Кремль до відповідальності – про це заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Гаазі 8 листопада.

Таким чином вона прокоментувала рішення Міжнародного суду ООН, яким той визнав свою юрисдикцію над позовом України проти Росії. Йдеться про позов щодо порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Росією Криму.

«Суд… не просто відхилив заперечення Росії, а з мінімальним рахунком – 15 до трьох. А іноді – повністю одностайно. Це рішення, яке ми сьогодні отримали. І це рішення дозволяє нам рухатися разом із судом далі і доводити всьому світовому співтовариству факти порушення Російською Федерацію міжнародного права, порушення прав людини і всього того, що твориться в Україні у зв’язку з фінансування тероризму і у зв’язку з расовою дискримінацією в Криму. Це перемога не тільки українців, не тільки верховенства права, це перемога здорового глузду, який доводить, що всі країни незалежно від їх розміру, ролі в Раді безпеки, мають відповідати за порушення міжнародного права. І ми дуже раді, що суд підтримав всі прохання України, і рухаємося далі по повній програмі», – сказала Зеркаль на брифінгу.

Відповідаючи на питання журналістів, вона пояснила, що наступним етапом стане розгляд справи по суті. Суд визначить, скільки часу матиме Москва для підготовки свого меморандуму, який вона має подати до суду. Очікується, що в цьому документі Росія має викласти свою позицію за всіма пунктами, які наводить українська сторона як факти порушення конвенцій.

«Росія вперше буде відповідати за порушення міжнародного права і за порушення прав людини. Це вперше в історії, коли вони будуть за це відповідати. Вони будуть відповідати в суді за всіма фактами і за всіма нашими звинуваченнями, які представлені в українському меморандумі, в тому числі MH17», – підкреслила Зеркаль.

Окрім цього рішення, додала українська дипломатка, Київ також очікує рішення суду щодо юрисдикції у справі про порушення Росією прав України як прибереженої держави. Вона повідомила, що це рішення «вже на фінальній стадії», і українська сторона очікує на нього найближчим часом.

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Зеркаль зазначила, що це рішення має особливу вагу також і в розслідуванні справи про збиття малазійського пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році, внаслідок якого загинули майже 300 людей.

«Росія буде нести відповідальність (у справі про MH17 – ред.) і має перед Міжнародним судом виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і те, що відбувалося. Це означає, що і суд, і міжнародна спільнота будуть у змозі наочно бачити, що відбувалося, мати доступ до всіх матеріалів. Тим паче, що може мати вплив на подальше питання щодо розгляду створення того ж Трибуналу в рамках ООН», – сказала вона.

Міжнародний суд ООН в Гаазі 8 листопада дійшов висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Криму.