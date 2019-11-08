Суд у Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії

Міжнародний суд ООН в Гаазі, Нідерланди, дійшов висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою міжнародного права в анексованому Криму. Відповідне рішення озвучив голова суду Абдуль-Каві Юсуф 8 листопада.

Йдеться про застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, який стосується анексованого Росією Криму.

«Перемовини між сторонами тривали приблизно два роки із залученням як дипломатичної кореспонденції, так і особистих зустрічей. Це, з точки зору суду і попри відсутність успіху в досягненні компромісу, вказує на те, що Україна здійснила щиру спробу вести переговори (з Росією – ред.)», – сказав Юсуф під час виголошення резолютивної частини рішення.

Він додав, що на момент звернення Києва до суду переговори з Кремлем зайшли у глухий кут.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє Україну в суді, привітала це рішення.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.