«Нічого нового»: Зеркаль розповіла про виступ представників Росії в Гаазі

Представники Росії виклали в Міжнародному суді ООН свої аргументи щодо того, чому цей суд не має юрисдикції розглядати позов України щодо фінансування тероризму та расової дискримінації, повідомила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Сьогодні ми почули російську позицію. В принципі, нічого нового порівняно з тим, що ми почули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, все решта було очікувано», – сказала дипломатка, спілкуючись із журналістами.

У відповідь на питання щодо вагомості аргументів Москви Зеркаль висловила думку, що українська сторона має необхідні контраргументи.

«Ми вважаємо, що добре підготувалися. У нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом трьох годин у цьому суді», – сообщила Зеркаль.

Ще до початку слухань, посилаючись на попередні заперечення Москви, Зеркаль резюмувала, що позиція Росії зводиться до кількох тез: зокрема, Кремль не визнає, що вдавався до будь-яких порушень щодо України, а також звинувачує Київ у «недобросовісних» спробах мирно врегулювати конфлікт перед зверненням до суду.

З 3 по 7 червня у Міжнародному суді ООН у Гаазі проходять усні слухання у справі «Україна проти Росії» про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. У ході слухань Росія має намір оскаржувати юрисдикцію цього органу для розгляду судової справи ​«Україна проти Росії».

16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації «у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

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12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження. Москва наполягає на відсутності в суду юрисдикції для розгляду справи.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму.