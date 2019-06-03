Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити бомбардування Ідліба

Президент США Дональд Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити «бомбардувати щосили провінцію Ідліб у Сирії».

«Росія, Сирія та меншою мірою Іран бомблять з усіх сил провінцію Ідліб в Сирії та вбивають мирних жителів на очах усього світу. Яка мета?! Що це вам дасть? Зупиніться!", – написав Трамп.

Ідліб знаходиться на північному заході Сирії, біля турецького кордону. Це останній великий район країни, який все ще контролюється повстанцями, які намагаються повалити президента Башара Асада.

Повстанці і їх сім'ї, що залишили інші райони Сирії під загрозою кривавого наступу урядових сил Сирії, сконцентрувалися в Ідлібі в надії знайти тут безпечний притулок.

Повстанці, які як і раніше контролюють провінцію, поки відмовляються здаватися. Сирійські і російські війська, а також ( «в меншій мірі», як заявив Трамп) Іран, різко посилили бомбардування і ракетні атаки на Ідліб.

ООН і гуманітарні організації заявляють, що повномасштабний наступ на Ідліб може призвести до кровопролиття і масового кризі з біженцями.

Правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights минулого тижня повідомила, що в результаті чергової агресії проти Ідліб загинули близько 950 осіб.

Крім того, правозахисники повідомили, що в підконтрольному повстанцям протурецьких місті Аазаз в неділю вибухнув автомобіль, в результаті чого щонайменше 14 людей загинули, понад 20 отримали поранення.

Очевидці повідомили спостерігачам, що бомба вибухнула, коли люди виходили з мечеті після вечірньої молитви і розговіння після щоденного посту в Рамадан.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, яким випалило або вибило вікна більше десятка сусідніх магазинів.

У цьому районі нещодавно сталося кілька інших вибухів, влаштованих терористами.

Аазаз - головне місто в тій частині провінції Алеппо, яку контролюють протурецьких повстанці. Вони витіснили бойовиків «Ісламського держави», і не пускають туди курдські сили.