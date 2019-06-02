Російських легкоатлетів можуть відсторонити від Олімпіади-2020 – ЗМІ

Російських легкоатлетів можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо через допінговий скандал за участю стрибуна у висоту Данила Лисенка, пише британська газета Sunday Times. Її джерела стверджують, що стрибуна підозрюють у брехні в справі про пропуск допінг-тестів, а чиновників Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) – у фальсифікації документів у цій справі.

Лисенко – чемпіон світу зі стрибків у висоту в залах. Торік він пропустив кілька допінг-тестів, надавши документи, що був хворий. Джерела Sunday Times стверджують, що ці документи були фальшивкою: за адресою, яку в них вказано, немає жодної клініки, там зруйнована будівля. Як пише газета, чиновники ВФЛА могли допомагати Лисенкові замаскувати його допінгові порушення. Якщо це підтвердиться, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді, припускає Sunday Times.

8 і 9 червня в Монако відбудеться засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), де має розглядатися питання відновлення повноцінного членства ВФЛА.

Членство ВФЛА було припинене кілька років тому через масштабний допінговий скандал. Російські легкоатлети були відсторонені від участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року, були допущені лише кілька спортсменів за індивідуальними дозволами. На зимових Олімпійських іграх 2018 року російська збірна була дискваліфікована, росіяни могли змагатися лише під нейтральним прапором. Згодом МОК відновив права російського олімпійського комітету.

Президент ВФЛА Дмитро Шляхтін у коментарі ТАСС сказав, що журналісти Sunday Times видають бажане за дійсне і пов’язав появу статті з майбутнім засіданням ради IAAF. Але він відмовився коментувати саму історію з Лисенком, сказавши, що вона зараз розслідується антидопінговим підрозділом IAAF.