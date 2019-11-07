Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 листопада 2019, Київ 00:53
Новини | Політика

«Україна проти Росії» в Гаазі: Зеркаль анонсує важливе рішення у справі про «тероризм і дискримінацію»

Зеркаль: чи суд стане на захист сотень людей, які постраждали від спонсорованого Росією тероризму, включно з жертвами катастрофи MH17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі? Відповідь на це питання ми дізнаємось завтра

Дивитись коментарі

8 листопада Міжнародний суд ООН у нідерландській Гаазі оголосить важливе рішення у справі про застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

«Це буде складний день і важливий водночас. Завтра стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи. Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», – написала Зеркаль.

/**/ /**/ Анексія Криму. Російський спецназ бере під контроль українську військову частину у Перевальному. 6 березня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд справи «Україна проти Росії» про «тероризм і дискримінацію»

За її словами, суд вперше розглядає Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

«Це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму. Чи суд стане на захист сотень людей, які постраждали від спонсорованого Росією тероризму, включно з жертвами катастрофи MH17, актів тероризму в Маріуполі, Краматорську, Волновасі? Відповідь на це питання ми дізнаємось завтра», – пише Зеркаль.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.

/**/ /**/ Перед початком засідання і представлення аргументів українською стороною в Міжнародному Суді ООН в Гаазі 4 червня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Україна проти Російської Федерації» в Гаазі: аргументація української сторони

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG