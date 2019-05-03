Росія звільнить українських моряків за рішенням міжнародного трибуналу – МЗС

Росія змушена буде виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права і звільнити українських військових моряків, затриманих у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року. Про це 3 травня повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Рішення Трибуналу буде ухвалене до кінця травня. І навіть якщо Росія… буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це не послуга, а виконання рішення Трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків, як це передбачає Конвенція ООН з морського права», – вказала Зеркаль.

Вона відзначила, що Росія відмовилася брати участь у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права. Український дипломат провела паралелі зі справою Arctic Sunrise, яку трибунал розглянув у 2013 році.

«Arctic Sunrise – це голландський корабель з активістами Greenpeace, яких незаконно затримали росіяни. Голландія звернулася до Міжнародного морського трибуналу із запитом щодо застосування тимчасових заходів задля звільнення корабля та екіпажу. Тоді Росія повідомила, що Трибунал не має юрисдикції і не з’явилася на слухання. Між тим, слухання не просто відбулися, а й Трибунал ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів, які безпосередньо зобов’язали Росію звільнити екіпаж судна та повернути корабель. Зрештою, Росія таки виконала рішення Трибуналу, але, звичайно, у притаманній їй манері, представляючи для внутрішнього споживача цю подію виключно як жест доброї волі», – нагадала Олена Зеркаль.

Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулася із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків і кораблів, призначені на 10-11 травня 2019 року.

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У квітні Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків.​

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.