МЗС: Росія змінила «тон розмови» з Україною в Гаазі

Представники Росії змінили тон розмови з українськими представниками в Гаазі, де 23 квітня відбувався «обміну думками» щодо звільнення українських моряків, заявляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Вразила кардинальна зміна тону розмови – перехід від хамства і брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії. Невідомо, чи це зміна російської тактики, чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів», – написала Зеркаль у Facebook.

У МЗС розраховують, що Міжнародний трибунал з морського права «скоро» підтвердить вимоги української сторони.

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«Сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Гамбурзі (попередньо – 6-7 травня). До того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі й усунути порушення міжнародного права. Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це «конкретними справами», буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі», – додала Зеркаль.

Минулого тижня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.