У Росії деяким полоненим морякам дозволили подзвонити рідним – адвокат

У Росії слідство надало дозвіл частині полонених українських моряків подзвонити рідним. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Ми розраховуємо, що слідство прийме таке рішення стосовно кожного з 24 військовополонених українських моряків, і вони зможуть хоча б телефоном почути голоси своїх рідних і близьких», – зазначив він.

Адвокат додав, що стосовно моряків тривають слідчі дії.

«Проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК «Бердянськ» і «Нікополь», – заявив Полозов.

За його словами, слідство призначило ще одну експертизу. Як очікується, слідчі дії триватимуть до кінця квітня, а також між травневими святами.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арештуукраїнським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.