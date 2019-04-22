Завтра в Гаазі відбудеться зустріч представників України та Росії щодо звільнення українських моряків – Зеркаль

23 квітня в Гаазі відбудеться зустріч з представників України та Росії у форматі «обміну думками», щодо звільнення українських моряків. Такий формат передбачений Конвенцією ООН з міжнародного права, повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Наша вимога до РФ лишається незмінною – усунути порушення міжнародного права і звільнити наших моряків і кораблі. Ми переконані у незаконності дій РФ по відношенню до наших моряків і не збираємося як деякі політичні діячі, що без сумніву виходять не з інтересів України та уповають на добру волю Путіна, чекати на політичну «милостиню» з Кремля», – зазначила Зеркаль.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арештуукраїнським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.