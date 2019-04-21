Лавров озвучив умови проходу кораблів ВМС України через Керченську протоку

Українські військові кораблі можуть «без проблем» пройти з Чорного моря в Азовське через Керченську протоку, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу «Звезда», повідомляє російське державне агентство новин «РИА Новости».

«Як ми вже багато разів говорили, справа в тому, що немає ніяких проблем для проходу українських військових кораблів із Чорного моря до своїх портів в Азовському морі. Єдина умова – потрібно дотримуватися норм безпеки плавання по Керченській протоці», – заявив Лавров.

Раніше міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) закликали Москву не перешкоджати судноплавству в Керченській протоці і звільнити захоплених в кінці 2018 року українських військовослужбовців.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

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Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.