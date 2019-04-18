МЗС України висловило протест через продовження арешту українським морякам

Міністерство закордонних справ України висловило протест через чергове продовження російським судом арешту захопленим українським морякам.

«РФ знову вдалася до закритого режиму судового засідання, чим підтвердила попередні оцінки про своє повне усвідомлення незаконності судового процесу та про намагання приховати кричущі факти порушення норм міжнародного права, а саме Конвенції ООН з морського права, якою встановлюється імунітет військових кораблів та членів їхніх екіпажів, Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року», – мовиться у повідомленні.

Читайте також: Чи можна звільнити українських моряків через Міжнародний трибунал: відповідають юристи

Київ вимагає надати медичні документи про стан здоров’я та хід лікування поранених моряків, звільнити їх з-під варти та дозволити повернутися в Україну.

«17 квітня Україна також звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів», – нагадали у дипустанові.

МЗС закликає «світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію з тим, щоб усі 24 військовополонені були звільнені та повернуті додому якомога швидше».

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.