Радіо Свобода Daily: СБУ затримала російську диверсійну групу з восьми осіб

Затримано групу диверсантів

Влада України повідомила про припинення діяльності диверсійної групи з восьми осіб, двоє з яких – громадяни Росії. За версією СБУ, вони працюють на ГРУ і причетні до спроби замаху на українського розвідника. ​

«СБУ припинено діяльність на території нашої держави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані», – сказав Грицак. Згодом він додав про затримання ще одного громадянина, який сприяв діяльності цієї групи.

За даними відомства, ця група причетна до невдалої спроби замаху на українського розвідника, скоєного 4 квітня. Також в СБУ показали запис цього інциденту на відео з камер відеоспостереження.

Самогубство президента Перу

Колишній президент Перу Алан Гарсіа вистрілив у себе вранці 17 квітня, повідомляють західні ЗМІ. Це сталося, коли поліція прибула до його будинку в столиці країни Лімі, щоб заарештувати Гарсіа в рамках розслідування про хабарництво.

Колишнього президента негайно госпіталізували із пораненням шиї. Однак згодом стало відомо, що врятувати його не вдалося.

Представник табору націоналістів Алан Гарсія двічі займав посаду президента Перу – з 1985 по 1990 рік, і з 2006 по 2011-й.

Українські моряки залишились під вартою

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою усім українським військовополоненим морякам до кінця липня.​

Україна додатково звернулася до Міжнародного морського трибуналу з клопотанням зобов’язати Росію терміново звільнити полонених моряків. У відповідь МЗС Росії заявило, що на такі випадки юрисдикція трибуналу не поширюється. Водночас, як зазначають фахівці з морського права, чи братися за «керченську справу», має вирішити сам трибунал найближчим часом.

Тож, чи можна звільнити українських моряків через Міжнародний трибунал? Ми запитали про це у юристів. Почитайте, що вони нам відповіли.

Як потрапити на дебати?

У виборчому штабі президента України і кандидата на цю посаду Петра Порошенка повідомили про те, як його прихильники зможуть потрапити на стадіон НСК «Олімпійський» 19 квітня. Як ідеться в повідомленні, Порошенко погодився взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським о 19:00.

Для того, щоб потрапити до числа глядачів 19 квітня, необхідно заповнити анкету, після цього «вам зателефонує хтось з наших волонтерів».

Через окремий сайт можна також зареєструватися та отримати запрошення від іншого кандидата Володимира Зеленського. Втім, через навантаження на сервер, цей сайт майже всю добу 17 квітня не працював.

Як і чому горять українські пам'ятки?

15 квітня світ вразила пожежа в одній із найвизначніших світових пам’яток – соборі Паризької Богоматері. Утім, будівлі з кількасотлітньою історією часто горять і в Україні.

Згадаймо хоча б колишній центральний гастроном у Києві. Ця пам’ятка архітектури зайнялася 20 червня 2017-го. Як одну з можливих причин називали недбальство будівельників. Вогонь поширився тоді по дерев’яних перегородках та перекриттях і розповсюдився з 2-го поверху на 3-й і на горище. Загалом горіло 1000 квадратних метрів приміщення, а також частина даху будівлі.

Радіо Свобода розповідає про кілька пам'яток архітектурного та історичного значення, що пошкодив або ж зруйнував вогонь за останнє десятиліття.

Хто відвідує ізраїльський офіс олігарха Коломойського напередодні 2-го туру виборів?

Український олігарх Ігор Коломойський, який побив горщики з нинішнім президентом Петром Порошенком, незабаром має всі шанси покращити своє становище в Україні. Адже Володимир Зеленський, який, за словами самого олігарха, є його бізнес-партнером по «1+1», – фаворит президентських перегонів.

Сам Ігор Коломойський, який перебрався з Женеви і нині мешкає у передмісті Тель-Авіва, обіцяє в разі перемоги Зеленського не затримуватися в Ізраїлі й негайно повернутися в Україну. Та напередодні другого туру виборів «Схеми» вирушили в невеличке курортне містечко Герцлія – щоб подивитися, як і де живе, можливо, головний бенефіціар нинішніх виборів і хто вже вишикувався в чергу до його ізраїльського офісу.

100 найвпливовіших персон

Американський журнал Time опублікував список ста найвпливовіших персон 2019 року. Серед них політики, артисти, вчені, які, на думку видавців журналу, найбільше вплинуть на світ цього року.

Люди в списку не займають певного місця. Редакція Time розділила їх на п’ять категорій з різних сфер суспільного життя: «Піонери», «Артисти», «Лідери», «Ікони» і «Титани».

У розділі «Лідери» найвпливовішими визнані, зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, президент США Дональд Трамп, а також шведська школярка Грета Тунберґ, яка стала ініціатором «шкільних страйків» проти змін клімату. Подивіться її історію.

Пам'ятайте, що навіть одна маленька людина може змінити світ!

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