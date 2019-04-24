Росія створює штучні черги кораблів у Керченській протоці – голова ДПСУ

Глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявляє, що Росія створює «штучні черги» кораблів у Керченській протоці, проводячи посилений огляд суден, які йдуть в українські порти. Про це Цигикал сказав в ефірі телеканалу UA:TV.

«Йде постійний огляд суден в районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями. Практично немає таких, які б не оглядали – особливо, які йдуть в Україну. Створюється штучна черга і наші судна оглядають набагато довше і пропускають останніми», – зазначив глава Держприкордонслужби України.

Також, за словами Цигикала, морська охорона Росії підходить близько до українських берегів Азовського моря.

«Ситуація ускладнюється тим, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод і прилеглих до них», – наголосив Цигикал.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

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Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арештуукраїнським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.