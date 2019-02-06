Прокуратура АРК відкрила провадження через забруднення Чорного моря

У прокуратурі АР Крим повідомили про досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного забруднення Чорного моря.

«Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр)», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У відомстві заявили, що постійно моніторять дані ЗМІ про порушення прав людини на території окупованого півострова.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб днями також застерегли, що видобуток піску в районі Верхньо-Чурбашского і Нижньо-Чурбашського хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи залізорудного комбінату в Керчі, може призвести до екологічної катастрофи в Керченській протоці і Чорному морі.

Фотогалерея на сайті Крим.Реалії: «Песчаные пираты»: добыча песка в Керчи ведет к экологической катастрофе

Після анексії Криму Росією дамбу Нижньо-Чурбашського хвостосховища у місті Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску. Бруд від промивання піску та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається безпосередньо в канал. Токсичні речовини потрапляють до Чорного моря.

Місцеві активісти стверджують, що з дамби Нижньо-Чурбашського хвостосховища видобули понад мільйон тонн токсичного піску, хоча підконтрольна Кремлю Керченська природоохоронна прокуратура заборонила видобувати пісок з цієї дамби ще у травні 2017 року.