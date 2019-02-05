МінТОТ: видобуток «токсичного піску» в Криму загрожує Чорному морю

Видобуток піску в окупованому Криму в районі Верхньо-Чурбашського та Нижньо-Чурбашського хвостосховищ може спричинити екологічне лихо. Про це повідомляє Міністерство України у справах тимчасово окупованих територій.

«Хвостосховища (спеціальні споруди для безпечного зберігання токсичних речових) призначались для збору отруйних відходів Камиш-Бурунського залізорудного комбінату і діяли з 1968 до 1994 року, однак наразі, попри великі загрози для життя і здоров’я людей, використовуються окупаційною владою Російської Федерації. За інформацією з відкритих джерел, у хвостосховищах кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) в 500 разів, сурми – у 3 рази, ванадію – у 3,5 раза, хрому – в 1420 разів», – ідеться в повідомленні.

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«Станом на кінець 2018 року видобуток токсичного піску на тимчасово окупованій території АР Крим продовжується. За даними дистанційного зондування землі спостерігається значне розширення ділянок на яких окупаційна влада здійснює видобуток токсичного піску», – вказує міністерство.

Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році. Цей акт не визнала міжнародна спільнота, дії Москви засуджують ООН та інші міжнародні організації. Через анексію Криму Україна, США, держави ЄС та інші країни світу запровадили проти Росії санкції. Москва вважає окупацію та анексію півострова «відновленням історичної справедливості».