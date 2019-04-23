Трибунал у Гаазі призначив дату слухань щодо звільнення українських моряків

Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулася із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків і кораблів, призначені на 10-11 травня 2019 року, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Публічні слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року. Процедурний наказ буде оприлюднено на сайті Трибуналу», – написала вона 23 квітня у Facebook.

Перед цим Зеркаль повідомила, що представники Росії змінили тон розмови з українськими представниками в Гаазі, де 23 квітня відбувався «обміну думками» щодо звільнення українських моряків.

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Минулого тижня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків.​

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.