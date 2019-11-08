«Україна проти Росії»: в Гаазі оголосять рішення про підсудність справи щодо дискримінації в Криму

Міжнародний суд ООН в нідерландській Гаазі 8 листопада оголосить рішення у справі про застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, який стосується анексованого Росією Криму.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії буде вести трансляцію з цього приводу, зокрема, із брифінгу заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, яка перебуває в Гаазі.

«Це буде складний день і важливий водночас. Завтра стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи. Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», – написала Зеркаль у фейсбуці напередодні засідання.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.