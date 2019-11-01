Суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді у справі щодо «скіфського золота»

Клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердаму, який розглядає справу про «скіфське золото», не задовольнили. Про це 1 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила перша заступниця міністра культури України Світлана Фоменко.

«Сьогодні було рішення про відмову в нашому клопотанні про відвід судді. Ніяких подробиць ми поки не маємо. Будемо зв’язуватися з нашими голандськими радниками. Міністерство юстиції контролює цей процес», – сказала Фоменко.

За її словами, в цій відмові «нічого страшного немає».

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«Це, звісно, ускладнення процедури, але ми далі рухаємося і подаємо подальші документи та беремо участь у розгляді», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердаму, який розглядає справу про «скіфське золото», передали на розгляд суду в Гаазі.

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін. Згідно з повідомленням, остаточне рішення «можна очікувати через 6-9 місяців».​

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.

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Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».