Справа про «скіфське золото»: Україна просить відводу судді

Україна подала клопотання про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про «скіфське золото». Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

«6 вересня 2019 роки держава Україна звернулося до судді з клопотанням про самовідвід, одночасно попросивши відреагувати на це клопотання до 11 вересня. 12 вересня секретар суду повідомив державі Україна, що головуючий суддя не бачить підстав для самовідводу. 13 вересня держава Україна подала клопотання про відвід судді в Апеляційний суд Амстердама», – мовиться в повідомленні.

Міністерству юстиції України раніше стало відомо про існування обставин, які можуть свідчити про упередженість судді.

Зокрема, за інформацією Мін’юсту, суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» в справі проти ВАТ «НК «ЮКОС», тобто фактично захищав інтереси Росії як основний зацікавленої сторони у вирішенні справи на користь «Промнефтьстроя».

«Представництво інтересів «Промнефтьстроя» він здійснював в тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв (в справі про «скіфське золото»)», – відзначили в Мін’юсті.

У відомстві розповіли, що за результатами розгляду цієї справи голландський суд відмовив у визнанні та приведення у виконанні на території Королівства Нідерландів рішення Московського арбітражного суду 2006 року про визнання ВАТ «НК «ЮКОС» банкрутом і продажу акцій голландської структури ВАТ «НК «ЮКОС» – Yukos Finance BV – компанії «Промнефтьстрой».

«Голландський суд визнав, що банкрутство ВАТ «НК «ЮКОС» було сфабриковано російською владою в порушення фундаментальних принципів права», – відзначили в українському Мін’юсті.

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін. Згідно з повідомленням, остаточне рішення «можна очікувати через 6-9 місяців».

У березні Апеляційний суд Амстердаму назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін змінили на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.

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Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».