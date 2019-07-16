Нищук про «скіфське золото»: сподіваюся, що суд зрозумів – питання лежить в площині закону України

Міністр культури України Євген Нищук сподівається, що суд у Нідерландах зрозумів – справа «скіфського золота» лежить винятково в площині українського законодавства. 16 липня Апеляційний суд Амстердама зажадав додаткової інформації від сторін у цій справі.

«Зараз ми уважно вивчаємо це рішення разом з усіма причетними: нашими адвокатами, Мін'юстом, посольством України в Королівстві Нідерланди та юридичними радниками. Я сподіваюсь, що суд, переглядаючи цю справу, зрозумів, що питання лежить виключно в площині українського законодавства», – написав Нищук у Facebook.

Він заявив, що в березні під час судового засідання поставало питання, чому саме Апеляційний суд Амстердама має розглядати справу.

«Хочу нагадати, що згідно із контрактами, які були укладені між українськими музеями і Музеєм Алларда Пірсона, розгляд будь-яких спорів відбувається на території України в українському суді. Я можу припустити, що суд все ж звернув на це увагу, і зрозумів, що це винятково українська компетенція», – зазначив Нищук.

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін. Згідно з повідомленням, остаточне рішення «можна очікувати через 6-9 місяців».

У березні Апеляційний суд Амстердаму назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін змінили на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію. Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».