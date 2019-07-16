У музеї історії України «розчаровані» відсутністю рішення суду щодо «скіфського золота»

У Національному музеї історії України заявляють, що розчаровані заявою Апеляційного суду Амстердаму, який вирішив перенести на шість-дев’ять місяців ухвалення остаточного рішення у спорі України і музеїв анексованого Росією Криму щодо «скіфського золота».

«Я трохи розчарована тим, що досить тривалий час пройшов відтоді, коли було засідання суду, це був лютий чи березень місяць. У червні мало бути остаточне рішення і я, чесно кажучи, розчарована, що його немає. Це свідчить про те, що, можливо, є якісь питання, можливо, є якісь сторонні впливи. Важко мені судити. Але ми всі очікували рішення і, звісно, очікували рішення позитивного для української сторони», – сказала Радіо Свобода генеральна директорка Національного музею історії України Тетяна Сосновська.

Вона додала, що затягування справи зменшує «температуру очікувань, температуру нервового напруження». «У суспільстві не настільки гостро обговорюють це питання, як обговорювали ще рік тому, як обговорювали після першого суду, як обговорювали перед тим, як мав бути апеляційний суд. І це мало бути одним з основних питань української політики в галузі культури», – сказала Сосновська у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін.

«Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців», – йдеться в повідомленні суду.

У березні Апеляційний суд Амстердаму назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін змінили на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».