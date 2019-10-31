Статки, майно, автомобілі «депутатів парламенту Криму»: збагачення після анексії

Після російських виборів, що відбулися на півострові 8 вересня і були визнані незаконними в Україні та низці країн світу, абсолютну більшість у російському парламенті Криму склали депутати з попередньої п'ятирічки. Якщо простежити за змінами їхніх прибутків, можна помітити покращення матеріального становища багатьох із них. Крим.Реалії з'ясували, хто з кримських депутатів зміг примножити свої статки з 2014 року.

Крим.Реалії зібрали інформацію про прибутки, витрати і майно кримських парламентарів, які вони щорічно публікують відповідно до російського законодавства.

Ці відомості є офіційними й можуть не відображати всіх реальних прибутків депутатів. Однак навіть у них простежується тенденція: багато хто з тих, хто прийшов до парламенту після російської анексії Криму, змогли істотно покращити свої прибутки та стати офіційними мільйонерами.

Російські мільйони та американські автомобілі

Одним із найзаможніших у кримському парламенті багато років поспіль залишається його спікер Володимир Константинов. Торік він офіційно заробив майже 7 мільйонів рублів. З 2014 року його прибутки на держслужбі у Росії постійно зростають. З 2014 року Володимир Константинов встиг поміняти квартиру та автомобіль.

У 2014 році кримський спікер володів квартирою площею у 60 квадратних метрів і п'ятьма нежитловими приміщеннями. У його особистому автопарку були чотири автомобілі: британський автомобіль Range Rover, американський джип Wrangler, «американець» Chevrolet Corvette і німецький BMW 750 LI XDRIVE AWD. Останній він згодом продав і замість нього в автопарку з'явився японський Mitsubishi Pajero Sport.

У 2016 році в декларації Володимира Константинова замість колишньої житлоплощі з'явилася нова, площею 95 квадратних метрів.

Володимир Константинов, засновник будівельної корпорації «Укрросбуд», до російської анексії Криму був постійним учасником рейтингу найбагатших українців.

У 2013 році український журнал «Фокус» оцінив його статки у 118 мільйонів доларів. Кримський спікер посідав тоді 104-ий рядок у рейтингу «200 найбагатших людей України».

Скільки коштів залишаються в офшорній зоні, де зареєстрована будівельна корпорація Константинова, дізнатися неможливо.

Після приходу в кримську владу Константинов відхрестився від свого бізнесу, повідомивши, що більше ним не володіє. У реєстраційних документах у російському правовому полі засновниками «Укрросбуд» і дочірніх компаній залишаються дружина спікера Олена Константинова та його партнери по бізнесу.

При цьому сімейні прибутки від цього бізнесу залишаються засекреченими. Володимир Константинов багато років не вказує у своїй декларації прибутки та майно дружини.

Мільйони на туризмі

Однією з найбільш забезпечених депутаток кримського парламенту є Світлана Шабельникова.

Вона багато років займається бізнесом, володіє фірмою «Кримтурсервіс-2004», що працює в галузі спорту, готелів і ресторанів. Торік депутат задекларувала майже 95 мільйонів рублів річного прибутку.

Світлана Шабельникова володіє шістнадцятьма земельними ділянками, двома квартирами, будинком і двома десятками нежитлових приміщень.

У власності у неї також ‒ японський автомобіль Toyota Land Cruiser 200, який вона купила у 2017 році замість свого попереднього «німця» Mercedes-Benz ML 350 Bluetec 4 Matic.

Іграшки сім'ї віцеспікера

Віцеспікер підконтрольного Росії кримського парламенту Володимир Бобков торік задекларував понад 5 мільйонів рублів річного прибутку.

Майна у нього у власності не значиться. Годувальницею в родині, судячи з декларації, є дружина депутата Оксана Бобкова.

Її торішній прибуток становить майже 32 мільйони рублів. Оксана Бобкова володіє земельною ділянкою, садовим будинком і автомобілями: радянським автомобілем ВАЗ-21043 та японським Lexus RX 350.

У 2014 році дружина депутата заробила 90 тисяч рублів, а сам Володимир Бобков ‒ 2,6 мільйона. Заробляти більше, ніж чоловік Оксана Бобкова почала з 2015 року. Тоді її прибуток вперше склав майже 2 мільйони рублів. У 2016 році він зріс майже до шести мільйонів рублів, а у 2017 році ‒ майже до 11 мільйонів.

Офіційно такий прибуток Оксані Бобковій приносить її бізнес у сфері виробництва й продажу іграшок та предметів декору. Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію, підприємець також має право торгувати спортивними товарами, книгами, газетами, журналами та іншими товарами. Оксана Бобкова значиться серед офіційних продавців продукції Сакської грязьової спостережної та науково-дослідної станції.

У 2017 році дружина депутата стала засновником автономної некомерційної організації «Видавничий дім «Переплетъ» у Сімферополі. Він видає книги, журнали та періодичні видання, зокрема, на замовлення органів влади Криму, а також продає сувеніри та вироби народних художніх промислів.

Раніше прибутки сім'ї Бобкова були скромнішими. Подружжя, історики за освітою, переважно займалися наукою. Володимир Бобков паралельно брав участь у виборчих кампаніях Партії регіонів та «Русского единства», але до 2014 року потрапити у владу йому не вдавалося. Однак з 2014 року ситуація змінилася, і тепер Бобкови ‒ офіційні мільйонери.

Автомобільний дилер Криму

Депутат кримського парламенту Михайло Смолянов торік офіційно заробив 14 мільйонів рублів.

У колишні роки його прибутки, відображені в деклараціях, були скромнішими, за винятком тих, коли депутат продавав свою нерухомість.

Михайло Смолянов володіє кримськими автосалонами, продає на півострові іноземні автомобілі всупереч режиму санкцій. Як раніше писали Крим.Реалії, його фірми часто перемагають у тендерах і постачають автомобілі підконтрольним Росії органам влади Криму.

У власності Михайла Смолянова три автомобілі: німецький BMW 323, радянський ГАЗ-21 і «англієць» Aston Martin.

Будівельники кримських доріг

Понад п'ять мільйонів рублів річного прибутку декларує депутат кримського парламенту, голова комітету з будівництва та житлово-комунального господарства Леонід Бабашов. У його декларації ‒ п'ять земельних ділянок і особистий автопарк: німецькі Porshe Cayenne і BMW Х5, чотири вантажні автомобілі, причіп, напівпричіп і причіп-цистерна. Також серед депутатського майна значиться спортивне вітрильне судно MELGES-24. Леонід Бабашов давно захоплюється вітрильним спортом і кілька років є першим віцепрезидентом Федерації вітрильного спорту Криму.

Дружина депутата Тетяна декларує 5,5 мільйона рублів прибутку за 2018 рік.

У власності у неї ‒ німецький автомобіль Mercedes Benz GLE 350. З 2014 року, коли Леонід Бабашов пішов у владу, прибутки його дружини зростають щорічно: у 2014 році її річний прибуток становив трохи більше ніж чотири тисяч рублів (тоді Тетяна була в декретній відпустці), їздила вона тоді на BMW 3201. У 2015 році її заробіток зріс до 4,2 мільйона рублів, а у 2016 році ‒ до 6,2 мільйона. Того ж року вона змінила BMW на Mercedes Benz GLE 350. Ще шість мільйонів рублів дружина депутата заробила у 2017 році.

Офіційно сім'я Леоніда Бабашова володіє фірмами, які з 2014 року регулярно отримують держзамовлення від кримської влади, зокрема й на об'єктах, пов'язаних зі спорудженням автопід'їздів до мосту через Керченську протоку.

Люди Аксенова

Офіційними мільйонерами на держслужбі у Росії в Криму стали родичі підконтрольного Росії глави Криму Сергія Аксенова. Його батько, 70-річний Валерій Аксенов, який раніше був пенсіонером і їздив на радянському ВАЗі, після російської анексії Криму став депутатом, він декларує майже два мільйони зарплати на посаді заступника голови парламентського комітету з будівництва та житлово-комунального господарства. Свій ВАЗ він давно змінив на автомобіль чеського виробника ‒ Skoda Rapid.

Своячка Сергія Аксенова, 39-річна депутатка та голова парламентського комітету з майнових та земельних відносин Євгенія Добриня, в минулому працювала в сімейному бізнесі Аксенових, пов'язаному з торгівлею продуктами та операціями з нерухомістю. Бізнес годував сім'ю, але приносив більше ніж скромні прибутки, ніж тепер у Євгенії Добрині на держслужбі.

Торік вона задекларувала 3,3 мільйона рублів прибутків. Судячи з декларації, вона поки не витратила ці кошти на нові автомобілі або нерухомість. Живе депутат у тій же квартирі, що й у 2014 році, їздить на тому ж японському автомобілі Mazda CX7, який у неї був до російської анексії Криму.

Понад мільйон рублів задекларував торік її чоловік Андрій Дедюхін, який очолює департамент рибного господарства міністерства сільського господарства Криму.

В останні роки покращився фінансовий стан Сергія Бородкіна ‒ депутата кримського парламенту й давнього бізнес-партнера сім'ї Сергія Аксенова. З 2014 року Бородкін разом з дружиною Сергія Аксенова Оленою Аксеновою володіє сімферопольським ТОВ «Стелс-Південь». Фірма займається операціями з нерухомістю та торгівлею продуктами.

До російської анексії Криму фірма з аналогічною назвою працювала в Сімферополі, але належала тещі Сергія Аксенова Людмилі Добрині. В українському реєстрі Мін'юсту вона досі значиться як чинна. Людмила Добриня в 2014 році змогла придбати елітну квартиру в Москві.

Сергій Бородкін у 2014 році декларував 10 тисяч рублів річного прибутку, а також чотири квартири, дві земельні ділянки та будинок. Їздив він на німецьких автомобілях BMW X5 і BMW 750.

Відтоді його офіційні прибутки вимірюються десятками мільйонів рублів, за останні п'ять років він встиг двічі змінити автомобілі. Торік депутат задекларував 10 мільйонів рублів річного прибутку. Їздить він тепер на «британці» Land Rover.

Читайте ще:

ДБР має кримінальні провадження, де фігурує прізвище Луценка – Труба​

Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через незадекларовані статки​

Суд залишив Пашинського під арештом