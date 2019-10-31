У Вільнюсі затриманий ексголова Продовольчо-зернової корпорації – САП

За міжнародно-правовим дорученням детективів НАБУ, погодженим прокурорами САП, у Литві затримано колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», який з березня 2017 року перебував у розшуку за підозрою у завданні понад 60 мільйонів доларів збитків підприємству, повідомила 31 жовтня пресслужба САП.

«Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Провадження стосовно радника голови правління ПАТ «ДПЗКУ» та представника міжнародного зернотрейдера наразі перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти провадження – пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі 60 тисяч доларів», – йдеться в повідомленні.

Прізвища затриманого експосадовця у САП не вказують, але з березня до грудня 2014 року головою правління ДПЗКУ був Петро Вовчук.

За даними слідства, протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання контрактів щодо продажу зерна за заниженими цінами «підконтрольним підприємствам».

«Відповідно до злочинної схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 мільйонів доларів», – повідомили у САП.

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація створена в 2010 році, їй належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. «Державна продовольчо-зернова корпорація України», серед іншого, займається закупівлею та експортом зернових культур і продуктів їх переробки.