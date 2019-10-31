Рябошапка повідомив про підозру народному депутату Дубневичу – ГПУ

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив народному депутату із групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу підозру в злочинах, передбачених статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), повідомила пресслужба ГПУ.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення відповідно до матеріалів експертизи становили понад 93 мільйони гривень.

31 жовтня Верховна Рада дозволила притягти до кримінальної відповідальності, затримати та заарештувати Дубневича.

Сам народний депутат говорить про «політичне підґрунтя» справи.