Рада дозволила заарештувати депутата Ярослава Дубневича

Верховна Рада дозволила заарештувати народного депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича.

За дозвіл на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності проголосували 332 народні депутати (при 226 необхідних голосах). За дозвіл на затримання депутата – 241. За дозвіл на його арешт – 229.

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у справі про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці».

Сам Ярослав Дубневич вважає необґрунтованим подання генпрокурора, вказавши на «політичне підґрунтя» справи.

29 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури влаштували обшуки у справі про відмивання доходів на Львівщині, у селі Зубра, у будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича, брата чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича. Обшуки у його рідних з боку НАБУ Дубневич назвав «політичною розправою».