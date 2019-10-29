На Львівщині йдуть обшуки у справі колишнього і чинного нардепів щодо відмивання доходів

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки на Львівщині, повідомляє пресслужба НАБУ.

«Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України. За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину впродовж 2013-2018 років, легалізували понад 2 млрд грн доходів, одержаних злочинним шляхом», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з липня минулого року.

29 жовтня місцеві ЗМІ повідомили про обшуки поблизу Львова, у селі Зубра, в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича, брата чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича.

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у справі про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці».