У Раді визнали обґрунтованим подання Рябошапки про зняття недоторканості і арешт Дубневича

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 30 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Раніше сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка попросив Регламентний комітет парламенту проголосувати за проект постанови щодо дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України нинішнього скликання (група «За майбутнє») Ярослав Дубневича. В обґрунтування свого прохання генпрокурор продемонстрував членам комітету відео НАБУ про схему із розкрадання коштів «Укрзалізниці».

Сам Ярослав Дубневич вказав, що вважає необґрунтованим таке подання генпрокурора, вказавши на «політичне підґрунтя» справи.

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у справі про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці».

29 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури влаштували обшуки у справі про відмивання доходів на Львівщині, у селі Зубра, в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича, брата чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича. Обшуки у його рідних з боку НАБУ Дубневич назвав «політичною розправою».