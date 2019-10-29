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29 жовтня 2019, Київ 17:11
Новини | Політика

Депутат Дубневич назвав «політичною розправою» обшуки НАБУ у його рідних

Ярослав Дубневич, депутат Верховної Ради

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Народний депутат Ярослав Дубневич прокоментував обшуки, які у помешканні його родичів провели 29 жовтня співробітники Національного антикорупційного бюро.

«Розуміючи бездоказовість і безперспективність політичної справи проти мене, влада і НАБУ терміново та цинічно проводять обшуки в моїх дітей та брата. Зрозуміло, що нічого цікавого для них і протизаконного не знайдуть, але це психологічний тиск перед розглядом у парламенті і показуха. Хочуть показати, що тепер їм дозволено все. На жаль, політична розправа тепер стала реальністю», – написав Дубневич на сторінці у Facebook.

29 жовтня стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури влаштували обшуки у справі про відмивання доходів на Львівщині, у селі Зубра, в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича, брата чинного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича.

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у справі про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці».

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