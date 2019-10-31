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31 жовтня 2019, Київ 10:19
Новини | Політика

Порядок денний Ради: депутати можуть надати згоду на арешт Дубневича

Ярослав Дубневич фігурує в провадженні про розкрадання коштів «Укрзалізниці»

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31 жовтня Верховна Рада може дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Ярослава Дубневича, свідчить порядок денний пленарного засідання.

Депутат із групи «За майбутнє» фігурує в провадженні про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці». Сам Ярослав Дубневич вважає необґрунтованим подання генпрокурора, вказавши на «політичне підґрунтя» справи.

Депутати також планують розглянути проєкт постанови про звільнення з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та проєкт постанови про розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках.

Вибухи на складах боєприпасів в Ічні – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вибухи на складах боєприпасів в Ічні – фотогалерея

У другому читання Верховна Рада збирається розглянути президентський законопроєкт про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Крім того, 31 жовтня очікується виступ у парламенті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

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