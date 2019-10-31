Порядок денний Ради: депутати можуть надати згоду на арешт Дубневича

31 жовтня Верховна Рада може дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Ярослава Дубневича, свідчить порядок денний пленарного засідання.

Депутат із групи «За майбутнє» фігурує в провадженні про закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і заволодіння в результаті понад 93 мільйонами гривень коштів «Укрзалізниці». Сам Ярослав Дубневич вважає необґрунтованим подання генпрокурора, вказавши на «політичне підґрунтя» справи.

Депутати також планують розглянути проєкт постанови про звільнення з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та проєкт постанови про розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках.

У другому читання Верховна Рада збирається розглянути президентський законопроєкт про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Крім того, 31 жовтня очікується виступ у парламенті генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.