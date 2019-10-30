Офіційні статки племінника Путіна зросли до 1,25 мільярда доларів, але він живе у злиднях – ЗМІ

Нинішні статки двоюрідного племінника президента Володимира Путіна Михайла Шеломова оцінюють 1,25 мільярда доларів, що відповідає 81-му місцю в рейтингу російських мільярдерів Forbes, повідомляє видання «Проєкт», яке об’єднує групу російських журналістів-розслідувачів.

51-річний Шеломов – син двоюрідної сестри президента Росії Любові Шеломової. Вперше про нього стало відомо в 2017 році зі спільного розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і «Нової газети».

Тоді Шеломов виявився власником активів на суму в 573 мільйони доларів, які є часткою в страховій компанії «Согаз», що обслуговує «Газпром», а також часткою у банку «Росія», акціонерами якого є кілька близьких друзів президента Росії Путіна.

Шеломову, за даними цього розслідування, вже в 2005 році належало 3,9% банку «Росія», а за рік до цього, в 2004 році, коли «Газпром» продав майже 76% «Согазу», 13,5% акцій придбала компанія Шеломова «Акцепт».

(Відео сайту «Настоящее время» мовою оригіналу)

З моменту появи в списку акціонерів банку «Росія» Шеломов подвоїв підконтрольний йому пакет акцій: зараз йому належать 8%. Вартість його частки тільки в цій компанії можна оцінити в коридорі від 110 до 150 мільйонів доларів, вважає «Проєкт». Що стосується частки «Акцепту» в страховій компанії «Согаз», то зараз вона коштує 74,1 мільярда рублів або 1,1 мільярда доларів. Таким чином загальний стан Шеломова тільки завдяки цим двом компаніям становить 1,25 мільярда доларів, вважають розслідувачі.

Автори розслідування наголошують, що «Акцепт» Шеломова, як і раніше, тісно пов’язаний із оточенням Путіна: віолончелістом Ролдугіним, Юрієм Ковальчуком і братами Ротенбергами.

Компанія була зареєстрована в Петербурзі на вулиці Уральській – за тією ж адресою, що й одна з компаній Олега Гордіна. Гордін – діловий партнер віолончеліста Сергія Ролдугіна , якого також називали номінальним власником майна Путіна.

, якого також називали номінальним власником майна Путіна. Зараз компанія Шеломова зареєстрована в будинку 38 на 11-й лінії Васильєвського острова, де також розташований офіс «Керуючої компанії Аброссія». Номер телефону цієї фірми збігається з номерами телефонів компаній «Аркона» і «Бізнесросс», які належать акціонеру банку «Росія» Юрію Ковальчуку, також близькому другові Путіна. «Аброссія» раніше також керувала курортом «Ігора», де святкували весілля Катерина Тихонова, молодша дочка президента, і син акціонера банку «Росія» Кирило Шамалов.

Інший пакет акцій Банку «Росія» належить Шеломову через компанію «Платинум» (2,1%). Ця фірма через структуру власності була пов’язана з компаніями «Стік», «Реал-інвест» і кіпрським офшором Ermira Investments Limited, під чиїм контролем перебуває бренд горілки «Путінка». РБК («РосБизнесКонсалтинг») раніше також знайшло зв’язок Ermira Consultants Limited із Ролдугіним і СМП-Банком, власниками якого є ще два члени близького до Путіна кола – Аркадій і Борис Ротенберги.

«Акцепт» також володіє компанією «Согаз-нерухомість» і половиною фірми «Ігора Драйв», яка побудувала гоночний комплекс в Приозерському районі Ленінградської області. «Согаз-нерухомості» належить будівля площею понад 7,3 тисячі квадратних метрів у Чебоксарському провулку в Петербурзі, де розташована штаб-квартира «Согазу». У тій же будівлі в Чебоксарському провулку нещодавно оселилася компанія «Номеко» («Нова медична компанія»), де однією з акціонерів є Марія Воронцова, старша дочка президента Путіна.

«Проєкт» називає статки Шеломова номінальними: спосіб життя двоюрідного племінника Путіна ніяк не відповідає його статкам. Шеломов веде скромний спосіб життя і відмовляється спілкуватися з пресою.

В основному Шеломов живе в Петербурзі в селищі таун-гаусів на околиці міста. Також йому, як і раніше, належить частка в комунальній квартирі на вулиці Рилєєва, в 7 хвилинах пішки від комуналки Путіна в Басковому провулку: квартира Шеломова досі не розселена.

Крім таун-гауса і кімнати в комуналці, Шеломову належить будинок у селі Заріччя в Тверській області (дружина Шеломова живе в цьому будинку все літо, а племінник Путіна приїжджає туди на пару днів щотижня, щоб доглядати за яблунями). Це перекошена будівля, обшита вагонкою з дерев’яним туалетом у дворі. Однак саме село, де колись жила мати Шеломова Марія з братом Іваном, розташоване на території національного парку «Завидово». Усередині цього національного парку розташовані президентська держрезиденція «Русь», яку охороняє ФСО, а також «родинне гніздо» самого Путіна – село Помінове, де народився батько президента Росії.

Шеломов за освітою інженер-оптик, який довго працював фотографом у фотоательє. У 2002 році, коли Путін вже два роки обіймав посаду президента Росії, тодішній заступник голови президентської адміністрації Ігор Сечин допоміг влаштувати 34-річного Шеломова в петербурзьке відділення державної судноплавної компанії «Совкомфлот» на посаду «спеціаліста з різних питань». Із «Совкомфлота» Шеломов звільнився в 2017 році після публікації розслідування «Нової газети» і OCCRP.

Сам Путін завжди заперечував наявність у нього будь-якого серйозного багатства, а в інтерв’ю режисерові Оліверу Стоуну в документальному фільмі, який вийшов у 2017 році, заявив: «У мене немає такого багатства, про яке говорять». Заперечував він і свою причетність до активів, які були записані на Сергія Ролдугіна.

(Відео «Настоящего времени» мовою оригіналу):

Однак інвестор Вільям Браудер прямо називав Шеломова, Ролдугіна й інших людей з близького до Путіна кола «номінальними власниками», які лише формально контролюють свої активи. Насправді ж, переконаний Браудер, «це все його [Путіна] особисті гроші».

Міністерство фінансів США раніше оцінювало статки Путіна приблизно в 40 мільярдів доларів.

Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени» – проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»