Друзі Путіна «намили» майже 9 мільярдів доларів через банк «Тройка Діалог» – міжнародне розслідування

Глобальну схему відмивання грошей на суму майже 9 мільярдів доларів, яку створив і якою керує найбільший російський приватний інвестиційний банк, що має тісні зв’язки з панівною елітою Росії, розкрили журналісти з Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), що базується у Сараєві. Розслідування OCCRP, опубліковане 4 березня, виявило, що ця схема, що її організував банк «Тройка Діалог» і отримала назву «пральня Тройки», дозволила корумпованим політикам та діячам організованої злочинності відмивати кошти, ухилятися від сплати податків, приховувати активи за кордоном та здійснювати інші незаконні дії.

Важливу роль, за словами розслідувачів, відіграє Сергій Ролдугін, російський віолончеліст, який є одним із найдавніших друзів президента Росії Володимира Путіна. Він, за даними розслідувачів, є одним з головних бенефіціарів схеми. Група OCCRP, яка раніше викривала дві інші схожі схеми, відомі як російська та азербайджанська «пральні», заявила, що розслідування стало можливим завдяки одному з найбільших витоків банківської інформації, яку отримали журналісти проекту разом із литовським новинним сайтом 15min.lt. Витік, який був складений із кількох джерел, охопив понад 470 мільярдів доларів, відправлених у 1,3 мільйона операцій від більш ніж 238 тисяч компаній та людей.

Як пояснює в інтерв’ю Радіо Свобода співзасновник OCCRP і координатор проекту Паул Раду, схема, що отримала назву «пральня Тройки», принесла користь елітам, наближеним до президента Росії Володимира Путіна. Раду, який говорив скайпом із румунської столиці Бухареста, заявив, що ця схема є лише «верхівкою айсберга» ширшої глобальної мережі відмивання коштів.

Ця «пральня Тройки» була розроблена переважно на користь російських еліт

«Ця «пральня Тройки» була розроблена переважно на користь російських еліт. І коли я говорю про «пральню», я маю на увазі цілу масу, мережу компаній офшорного типу, які мають підставних власників, тому директор або акціонери – це люди, які іноді навіть не знають, що дані про їхню особу використовуються таким чином», – зауважує Паул Раду.

«Ми встановили декількох із них [акціонерів], і це дуже бідні люди з Вірменії, чиї особисті дані були в основному вкрадені і використовувалися для відкриття цих банківських рахунків, щоб приховати походження грошей, приховати справжню тотожність людей, які отримують вигоду від грошей і які можуть легко викачувати гроші з Росії, а банки не мають можливості перевірити ці дані, не залучаючи правоохоронців. Тож за цими грошима неможливо простежити. І ми говоримо про величезні гроші», – пояснює розслідувач.

Центр дослідження корупції та організованої злочинності стверджує, що разом зі своїми 22 партнерами з усього світу він не тільки зміг ідентифікувати бенефіціарів «пральні Тройки», але й розкрити організацію, відповідальну за її створення та експлуатацію, яку вона визначила як колишній приватний інвестиційний банк «Тройка Діалог», сьогодні це – інвестиційний підрозділ російського «Сбербанку» Sberbank CIB. Найбільшою в Росії банківською групою до її переходу під контроль «Сбербанку» 2012 року керував російський інвестиційний банкір вірменського походження Рубен Варданян.

У той час Варданян, якого багато хто вважав прозахідною, прогресивною фігурою, був президентом і виконавчим директором «Тройки Діалог». Як мовиться у дослідженні, OCCRP «не зрозуміло», чи він знав про цю схему, «немає жодного доказу про це». Група процитувала Варданяна, який сказав в інтерв’ю, що його банк не зробив нічого поганого і що він діяв як інші інвестиційні банки в той час.

У компанії «Тройка Діалог», як повідомляє OCCRP, у період із 2006 року до початку 2013-го діяла мережа з більш ніж 75 взаємопов’язаних офшорних компаній, принаймні 35 із них відкрили рахунки в Ukio Bankas, литовському банку, який закрився у 2013 році. З документів цього литовського банку, проти якого ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей, і стало відомо про схему, за якою відмивалися гроші.

Під керівництвом «Тройки Діалог» мільярди доларів із Росії потрапили на ці рахунки «Укіо»

«Під керівництвом «Тройки Діалог» мільярди доларів із Росії потрапили на ці рахунки «Укіо», – мовиться в розслідуванні OCCRP.

«Гроші розбивали на менші суми і розподіляли між компаніями-«пральниками», перш ніж вони були відправлені різним одержувачам, відомим і невідомим. В основному транзакції були фальшивими, підкріплені фальшивими документами, що описують торгівлю неіснуючими товарами. По дорозі гроші переходили через кореспондентські банківські рахунки на Заході, як правило, через австрійські та німецькі банки», – мовиться у дослідженні.

Це тільки верхівка айсберга, тому що реальність така, що «пралень» є багато

«Ми говоримо про 8 мільярдів доларів (письмовий звіт OCCRP згадує 8,89 мільярдів доларів, «відмитих» у схемі – ред.), і все ж це тільки верхівка айсберга, тому що реальність така, що «пралень» є багато, це не тільки «пральні», які допомагають еліті в Азербайджані, в Росії чи колишніх радянських країнах. Є «пральні», які обслуговують злочинні групи – великі злочинні групи, такі, як групи наркодилерів із Мексики. «Пральні» існують для того, щоб відмивати гроші у великих масштабах за низькою ціною. Бо традиційно відмивати гроші було дуже дорого. Якщо поглянути в історію на 1960-і, 1970-і, навіть на 1980-і роки, ви побачите, що мафіозні групи з Італії повинні були багато платити, щоб відмити свої гроші. Їм доводилося багато платити банкірам, іншим людям, які їм допомагали. Тепер, із цими «пральнями», вартість відмивання грошей значно зменшилася. Гроші можна відмити за 0,1 відсотка, так що це, дійсно, справді недорогі схеми. Але для того, щоб ці недорогі схеми працювали, треба мати великі обсяги грошей», – пояснює Паул Раду.

У перебігу розслідування було виявлено, що частина цих коштів походить від фінансових шахрайств високого рівня – таких, як постачання пального для російського аеропорту «Шереметьєво», головного аеропорту Москви, за накрученими цінами, що було пов’язане з криміналом, чи «справи Магнітського», що призвела до смерті юриста Сергія Магнітського в 2009 році в російській в’язниці після того, як він розкрив схему заволодіння російськими посадовцями власністю і уникнення податків, внаслідок якого російська держава втратила 230 мільйонів доларів, та інших великих афер. А одержувачами грошей із офшорної мережі були фірми віолончеліста Сергія Ролдугіна, який є одним із найдавніших друзів президента Росії Володимира Путіна. Він та інші бенефіціари схеми, серед них родичі чиновників і керівники держкомпаній, отримали 69 мільйонів доларів через «пральню Тройки».

Ім’я Ролдугіна не вперше пов’язане з розслідуванням відмивання коштів. У 2016 році його згадували в так званих «панамських документах», з яких випливало, що він володіє мережею офшорних фірм, які пропускали через себе мільярди доларів і мали ділові зв’язки з олігархами, наближеними до Путіна. Ролдугін заперечив будь-яку свою провину.

Згідно з розслідуванням OCCRP, «пральня Тройки» була більш ніж просто схемою відмивання грошей, вона використовувалася як «прихований інструмент інвестування», схема ухилення від сплати податків та багато іншого.

Як встановило розслідування OCCRP, «пральня Тройки» дозволила членам російської ділової та політичної еліти таємно придбавати акції державних компаній або нерухомість як у Росії, так і за кордоном, в той час як в офіційних документах власниками офшорних компаній, на які вони були куплені, були вірменські селяни, що живуть у сільській місцевості.

Тільки в 2006 і 2007 роках учасники паливної схеми заробили не менше ніж 200 мільйонів доларів. OCCRP з’ясував, що частина коштів пройшла через банківські рахунки адвоката з Відня, який признався поліції, що працював на російські кримінальні угруповання. Пізніше він був викрадений і вбитий.

Друга шахрайська схема була пов’язана з ухиленням від сплати податків кількома російськими страховими компаніями. Як випливає з матеріалів суду, громадянин Росії на ім’я Сергій Тихомиров контролював десятки компаній і підписував фальшиві договори перестрахування. Страховики платили за його «послуги», а він через кілька рахунків переказував гроші за кордон або переводив у готівку. Зокрема, 17 мільйонів доларів від його компаній прийшли на рахунки офшорів «Тройки Діалог». Тихомиров відмовився від коментарів.

Друг дитинства президента Росії Володимира Путіна Сергій Ролдугін – фігурант третьої схеми, де є контракти не менш ніж на 69 мільйонів доларів з офшорними фірмами «Тройки Діалог». Наприклад, тільки дві компанії, пов’язані з Ролдугіним, за два тижні уклали з фірмами «Тройки» 16 договорів із приводу акцій «Роснефти», які тут же були розірвані. Це принесло компаніям музиканта 11,6 мільйона доларів відступних. Навіть не дуже делікатний литовський банк Ukio Bankas визнав деякі з цих угод підозрілими, але OCCRP не знайшов ніяких доказів того, що Ukio повідомляв про ці платежі регуляторним органам.

Антикорупційна організація Transparency international заявила, що розслідування OCCRP показує «кричущі недоліки» систем боротьби з відмиванням грошей у Європі і доводить необхідність створення загальноєвропейських наглядових органів, що займатимуться боротьбою з відмиванням грошей у ЄС.

«Європейська банківська система повинна бути бар’єром, який зупиняє корумповані гроші з Росії та інших країн, які виводяться з економік цих країн. Замість цього ми бачимо, як легко відмивати і приховувати доходи від корупції, ухилення від сплати податків або інших злочинних дій у Європі», – сказав представник берлінської організації, що займається боротьбою з корупцією та відмиванням грошей.