США: перед вердиктом 7 березня адвокати просять суд про менш суворе покарання для Манафорта

Адвокати колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта попросили суд про поблажливість перед винесення йому вироку наступного тижня.

Вердикт Окружного суду США у Вірджинії має бути озвучений 7 березня після висунення торік Манафортові звинувачень за вісьмома пунктами фінансових злочинів.

В середині лютого в офісі спецпрокурора Роберта Мюллера заявили, що підтримують федеральне законодавство, яке передбачає за визнані Манафортом обвинувачення від 19,5 до 24 років ув’язнення.

Захист Манафорта 1 березня назвав такі терміни «очевидно невідповідними» злочинам, які інкримінують екс-голові президентської кампанії Трампа, і попросили менш суворого покарання.

Адвокати Манафорта 25 лютого вже просили федерального суддю у Вашингтоні про менше жорстке покарання у іншій справі про фінансові та податкові злочини, пов’язані з його роботою в якості політичного консультанта в Україні.

7 березня суд у штаті Вірджинія має оголосити вирок у справі проти 69-річного екс-керівника кампанії Трампа, за якою його визнали винним у восьми пунктах фінансових злочинів. Також має бути оголошений вирок у Вашингтоні за суміжною справою про його діяльність у США як незареєстрованого іноземного агента і відмивання грошей.