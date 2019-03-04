Troika Laundromat: розслідувачі виявили відмивання грошей на 9 мільярдів доларів з участю друга Путіна

Міжнародний проект із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) заявляє про розкриття глобальної схеми відмивання грошей на суму майже 9 мільярдів доларів. За даними розслідувачів, ця схема створена і керується найбільшим російським приватним інвестиційним банком «Тройка Діалог» і має тісні зв’язки з владною елітою Росії.

Розслідування OCCRP, опубліковане 4 березня, виявило, що ця схема, яка отримала назву Troika Laundromat («Пральня Трійка»), дозволила корумпованим політикам та діячам організованої злочинності відмивати кошти, ухилятися від сплати податків, приховувати активи за кордоном та здійснювати інші незаконні дії. Розслідування виділило серед головних бенефіціарів схеми віолончеліста Сергія Ролдугіна, який є одним із найдавніших друзів президента Росії Володимира Путіна і отримав із цієї схеми, як стверджує OCCRP, 69 мільйонів доларів.



Група журналістів-розслідувачів OCCRP заявила, що розслідування стало можливим завдяки одному з найбільших витоків із банківських операцій, отриманому разом із литовським новинним сайтом 15min.lt.

Витік, підтверджений із кількох джерел, охоплює понад 470 мільярдів доларів, відправлених через 1,3 мільйона операцій з більш ніж 238 тисячами компаній та людей.

Група OCCRP стверджує, що разом із 22 партнерами з усього світу вона не тільки змогла ідентифікувати бенефіціарів схеми Troika Laundromat, але й розкрити організацію, відповідальну за її створення та икористання, приватний інвестиційний банк «Тройка Діалог». Цією структурою керує російсько-вірменський інвестиційний банкір Рубен Вардан, який вважається багатьма аналітиками прозахідною фігурою.

За даними OCCRP, у середині 2000-х років компанія «Тройка Діалог» створила мережу з більш ніж 75 взаємопов’язаних офшорних компаній, і щонайменше 35 з них відкрили рахунки в литовському банку Ukio Bankas, закритому в 2013 році.



«Гроші були розподілені між компаніями-пральнями, перш ніж були відправлені різним одержувачам, відомим і невідомим. Транзакції переважно були фальшивими, підкріплені фальшивими документами, в яких ішлося про торгівлю неіснуючими товарами. Після цього гроші переходили через кореспондентські банківські рахунки на Заході, як правило, через австрійські та німецькі банки», – повідомляє OCCRP.

Ім’я друга Путіна Сергія Ролдугіна не вперше пов’язане з розслідуванням відмивання коштів. У 2016 році його вже згадували в так званих панамських документах, де він описаний як власник мережі офшорних фірм, через які проходили мільярди доларів і які мали ділові зв’язки з наближеними до Путіна олігархами. Ролдугін заперечував будь-яку причетність до такої діяльності.



Розслідувачі також стверджують, що частина з цих коштів пов’язані зі схемою шахрайства, розкритою російським юристом Сергієм Магнітським, який помер у 2009 році в російській в’язниці.



Група OCCRP стверджує, що схема Troika Laundromat дозволила членам російської бізнес-еліти та політичної еліти таємно придбати акції державних компаній, нерухоме майно як у Росії, так і за кордоном. У офіційних документах власники офшорних компаній значилися вірменськими фермерами, що живуть у сільській місцевості, встановлено в розслідуванні OCCRP.

У 2012 році компанія «Тройка Діалог» була продана російському «Сбербанку», отримавши назву Sberbank CIB.

Реакції «Сбербанку» на розслідування поки немає.