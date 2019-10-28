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28 Жовтень 2019, Київ 18:24
Новини | Міжнародні

Російські опозиціонери мають виплатити 1,4 мільйона доларів шеф-кухарю Путіна

Олексій Навальний

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Арбітражний суд Москви 28 жовтня постановив, що лідери опозиції Любов Соболь, Олексій Навальний та його «Фонд боротьби з корупцією» мають виплатили 88 мільйонів рублів (1,4 мільйона доларів) як компенсацію компанії «Московський школяр», пов’язаній з особистим шеф-кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Сам Навальний заявив, що, на думку суду, його фонд завдав фінансового збитку діловим інтересам «Московського школяра», постачальника продуктів харчування для шкіл в Москві.

«Московський школяр» пов’язаний з Евеном Пригожиним, якого вважають близьким соратником Путіна.

/**/ /**/ /**/ Російський бізнесмен, «кухар Путіна» Євген Пригожин (ліворуч) у своєму ресторані подає їжу Володимиру Путіну, 11 листопада 2011 року
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31 січня «Фонд боротьби з корупцією» опублікував відео, в якому компанія Пригожина звинувачувалася в масових харчових отруєннях у московських школах і дитячих садах в грудні. «Московський школяр» заявив, що втратив великий контракт на поставки через відео Навального. Суд сьогодні також зажадав, щоб фонд видалив це відео.

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