«Гаманець Путіна» і «Корпоративне селище» Ковальчуків (розслідування)

У Ленінградській області Росії, неподалік від гірськолижного курорту «Ігора», де, за даними агентства Reuters, святкували весілля дочка Володимира Путіна Катерина Тихонова і бізнесмен Кирило Шамалов, є територія, забудована декількома десятками котеджів і будинків. Усі вони належать некомерційному партнерству з назвою «Корпоративне селище». У новому розслідуванні антикорупційного проекту «Муніципальний сканер» стверджується, що кінцевими власниками селища є брати Ковальчуки, давні друзі та бізнес-партнери президента Росії Володимира Путіна, молодший з яких, Юрій, є співвласником банку «Росія», а старший, Михайло, займається наукою і є президентом Курчатовського інституту.

Реальне призначення «Корпоративного селища», стверджують автори розслідування, повністю відповідає своїй назві: тут, якщо вірити даним «Росреєстру», живуть багато відомих і не дуже людей, які представляють бізнес-інтереси братів Ковальчуків у найрізноманітніших сферах, а також високопоставлені чиновники і представники силових структур, інкорпоровані туди, як вважає «Муніципальний сканер», для захисту інтересів Ковальчуків.

«Муніципальний сканер» не перший рік активно шукає за допомогою відкритих джерел майно людей, які входять до найближчого оточення Володимира Путіна: «королів держзамовлення» Аркадія і Бориса Ротенбергів, «гаманця Путіна» Петра Колбіна, Геннадія Тимченка, Миколи Шамалова та інших. У 2017 році завдяки розслідуванням «Муніципального сканера» вдалося дізнатися, наприклад, що у власність Ковальчуків фактично перейшла кримська вілла колишнього українського президента Віктора Януковича, а також вийти на слід розкішної яхти, четвертої в парку морських і річкових суден, якими, ймовірно, користується російський президент. Чим же цікаве для розуміння масштабів бізнес-імперії друзів Путіна порівняно скромне «Корпоративне селище» в Ленінградській області? Про нове розслідування розповідає один з його авторів Михайло Маглов:

– За допомогою супутникових знімків нам вдалося виявити, що поряд з курортом «Ігора» приблизно з 2013 року почало зростати котеджне селище з чималими будинками. Ми вирішили вивчити, що ж це за селище, враховуючи, що звичайні дачні кооперативи перебувають трохи в іншій стороні від гірськолижного курорту. Вирішили подивитися, хто є власниками цієї нерухомості, і з'ясували, що забудовою цього селища займалося некомерційне партнерство, яке так і називається «Корпоративне селище». Належить воно одному зі співробітників компанії «АБР Менеджмент». «АБР Менеджмент» – це компанія банку «Росія», яка займається управлінням різними проектами братів Ковальчуків. Ми почали уважно вивчати інформацію і виявили, що це – дійсно по суті корпоративне селище співробітників Ковальчуків і їхніх бізнес-партнерів, людей, які входять до їхньої зони впливу.

Власники в цьому селищі діляться на кілька видів. «Найближчі партнери» Ковальчуків

Ми виявили, що власники в цьому селищі діляться на кілька видів. Перші – це швидше «найближчі партнери» Ковальчуків. Серед них – наприклад, Таймураз Боллоєв, виходець з пивоварного заводу «Балтика», який давно входить до групи Ковальчуків. У 2009-2011 роках він очолював «Олімпбуд», але щойно з'явилися кримінальні справи у зв'язку з розкраданнями грошей на сочинській Олімпіаді, Боллоєв був звідти виведений.

Члени сімей топ-менеджменту «Газпрому»

Друга категорія – це члени сімей топ-менеджменту «Газпрому» (структури Юрія Ковальчука, зокрема банк «Росія», відомі тим, що на дуже вигідних умовах придбали кілька найприбутковіших активів газової монополії, наприклад, страхову компанію «Согаз» і пенсійний фонд «Газфонд» – ред.). В «Корпоративному селищі» володіє будинком Сергій Фокін, син Георгія Фокіна, директора компанії «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург». Сергій Фокін був працевлаштований, як з'ясувалося, в Міністерство оборони, і саме разом з Сергієм Фокіним Володимир Путін спускався в тому самому батискафі на дно Чорного моря з метою вивчення підводного життя.

Також серед «газпромівських» володарів нерухомості в селищі є Анастасія Левченкова, яка є дочкою Михайла Левченкова, директора «Газпром інвесту».

Безпосередньо співробітники «АБР Менеджменту», на яких оформлюються деякі активи

Ще одна група людей, які є власниками будинків і ділянок в цьому селищі – це безпосередньо співробітники «АБР Менеджменту», на яких оформлюються деякі активи. Серед них, наприклад, Павло Зайцев. Павла Зайцева ми знаємо з попереднього нашого розслідування, коли ми з'ясували, що так зване «кримське Межигір'я», вілла колишнього українського президента Януковича на мисі Айя, була продана сім'єю Януковичів компаніям, які належать йому і ним же керуються. Щоправда, належать вони Зайцеву абсолютно номінально. Ба більше, ця людина є також співзасновником некомерційного партнерства «Відродження морських традицій», а саме цьому партнерству, як ми теж з'ясували раніше, належить яхта «Шеллест» вартістю 1,5 мільярда рублів. Судячи з загальнодоступних фотографій, «Шеллест» часто швартується разом з яхтою «Олімпія», яку ще Борис Нємцов в своїй доповіді позначав як «яхту Путіна».

Люди, пов'язані з Ковальчуком, були інкорпоровані в силові структури

Ще один важливий мешканець цього селища – це сім'я Клебанових. Це – безпосередньо Ілля Клебанов, багаторічний представник Путіна в Північно-Західному окрузі, а пізніше – голова ради директорів «Совкомфлоту», якому формально і належить яхта «Олімпія». Поруч з ним живе його племінник Андрій Клебанов, резидент Великобританії, який саме там і веде свій безпосередній бізнес. Що нас здивувало – так це те, що в цьому селищі є люди, які були пов'язані з Ковальчуком, але були інкорпоровані не тільки в «Газпром», але і в силові структури.

Наприклад, Дмитро Яловий, колишній керівник проектів Фонду Ковальчуків «Центр стратегічних розробок» і колишній заступник начальника відділу апарату уряду Росії, який зараз є віце-губернатором Ленінградської області. Або Тетяна Яковлєва, яка є помічником прокурора Санкт-Петербурга. Або Павло Олексійович Волгін, повний тезко керівника Служби охорони Північно-Західного федерального округу Федеральної служби охорони.

Загалом це – група людей, безпосередньо пов'язаних з бізнесом Ковальчуків, які обслуговують їх або є їхніми представниками в різних відомствах

Також серед володарів нерухомості і земельних ділянок в «Корпоративному селищі» є співробітники повноважного представництва президента в Північно-Західному федеральному окрузі. Загалом це – група людей, безпосередньо пов'язаних з бізнесом Ковальчуків, які обслуговують їх або є їхніми представниками в різних відомствах.

– Це схоже на легендарний кооператив «Озеро»?

– Я б не назвав це кооперативом «Озеро», тому що з кооперативу «Озеро» всі вийшли в мільярдери, а тут швидше все-таки мова про співробітників, які безпосередньо працюють саме на цю фінансову групу. За минулий рік імена Ковальчуків і цих людей спливали неодноразово – в розслідуваннях телеканалу «Дождь», в розслідуваннях Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, в розслідуваннях РБК, в розслідуваннях «Собеседника». Якщо зібрати воєдино всю цю картину, ми побачимо, що це – фактично один великий «гаманець» на різних людей: як пересічних, так і не дуже, записані компанії, яким належать певні активи. Ми їх можемо перерахувати. По-перше, власне, це сам курорт «Ігора». По-друге, це вілла на мисі Айя, яка, за нашими відомостями, будується саме для використання Володимиром Путіним.

По-третє, це земля для побудови поруч з офіційною резиденцією Путіна «Ужин» на Валдаї. Це так звана резиденція біля «дачі Вінтера» в Карелії. Це «будинок рибалки» в Лахдепох’я, в Карелії, ще одна ймовірна резиденція Путіна, про яку розповідав телеканал «Дождь». А також яхти, інша нерухомість і так далі. Це дуже розгалужена і складна структура, але по суті в ній беруть участь одні й ті ж люди. Ми бачимо, що абсолютно різні джерела в різних розслідуваннях повідомляють про те, що ті чи інші активи використовуються Володимиром Путіним. Судячи з усього, ця структура Ковальчуків, «АБР Менеджмент», і безпосередньо її співробітники є по суті одним «гаманцем» Володимира Путіна. Це дуже важливі люди. І це частково підтверджується тим, що уряд нещодавно дозволив держкомпаніям приховувати інформацію про постачальників, які отримують держконтракти. У зв'язку з західними санкціями влада хоче тим самим убезпечити деяких своїх партнерів, прибравши держконтракти з громадського простору. Це торкнеться Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, ФСБ – це ще можна зрозуміти, але серед іншого цим зможуть також скористатися такі компанії, як банк «Росія», «АБР Менеджмент», ключові менеджери братів Ковальчуків. Це – люди, які тримають гроші.

– У 2017 році «Муніципальний сканер» опублікував кілька розслідувань про активи найближчого кола російського президента. Чи можна говорити про те, що ми вже приблизно уявляємо собі всю картину, починаючи від майна, що належить через посередників самому Путіну, і закінчуючи його оточенням, аж до другого-третього ряду?

Насправді ми ще навіть не бачимо всієї вершини цього айсберга

– Я думаю, насправді ми ще навіть не бачимо всієї вершини цього айсберга. У більшості випадків ми бачимо російські юридичні особи та ті активи, які спливають просто за допомогою пошуку в Google. У цих схемах наразі дуже мало видно, як використовуються офшори. Тільки за останні роки були великі витоки: «Панамські папери», «Райські папери», спливали певні прізвища. Використання «номінальників» і, зокрема, офшорних схем, незважаючи на заяви про деофшоризацію економіки, – це звичайна практика цих людей. Якщо ми говоримо про групу Ковальчуків, то використання, наприклад, кіпрських компаній нам поки трапляється не так часто. Ми тільки йдемо цим шляхом. Я думаю, ще дуже рано говорити про те, що ми бачимо всю структуру. Напевно, з часом вона спливе, і у 2018 році, очевидно, ми дізнаємося набагато більше, тим більше що, як ми бачимо, західні країни йдуть до розкриття кінцевих бенефіціарів компаній. Це означає, що протягом року-півтора європейські країни в обов'язковому порядку будуть домагатися розкриття кінцевих бенефіціарів та використання нині існуючих схем для того, щоб заховати активи, вже буде не так ефективно. Треба буде змінювати ці схеми, а ті, які використовуються наразі, так чи інакше спливуть на поверхню. Я думаю, ми побачимо ще більшу кількість прізвищ як з минулого Володимира Путіна, всіх його напарників по боротьбі, однокурсників, одногрупників, так і прізвищ усіх цих «номінальників», людей, які їх обслуговують. Цей список буде тільки розширюватися, тому що вся західна економіка йде до того, що необхідна прозорість – а своє майбутнє ці люди пов'язують безпосередньо з Заходом, і обійтися без західних компаній і західних схем приховування інформації вони не можуть.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода