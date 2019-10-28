Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через незадекларовані статки

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисяч гривень, повідомили в НАБУ.

«Слідство встановило, що колишня член НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тисячі гривень, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила», – йдеться в повідомленні.

Джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про екскерівницю НАЗК Наталю Корчак.

Наталя Корчак очолювала Національне агентсво України з питань запобігання корупції у період з 2016 до 2018 року.