Він повідомляв про переслідування у Криму і його засудили: історія Нарімана Мемедемінова

Історія Нарімана Мемедемінова дуже схожа на історії інших політв'язнів Кремля. Надуманні звинувачення, сфальсифіковане звинувачення, упереджений суд. На початку жовтня 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років у колонії-поселенні.

У кримській сім'ї Мемедемінових з хлопчиками в м'яча грає не батько, а старша сестра. Сім'я живе в селі Холмівка біля Бахчисарая, до їхньго будинку співробітники ФСБ Росії приходили двічі. Три роки тому ‒ вперше, тоді після обшуку голову сім'ї Нарімана Мемедемінова відпустили без будь-яких звинувачень. Минулої весни обшук почався на світанку.

«Накинулися на нього, поклали на підлогу, прямо на порозі. Цей момент був для мене дуже важким, у мене відразу потемніло в очах, я прокинулася вже на кухні. Лежала на підлозі й відчула щось холодне на обличчі. Коли я відкрила очі, я побачила Нарімана, який бив мене по щоках, і холодні наручники, мабуть, торкалися до лиця, і я від цього прийшла до тями», ‒ згадує дружина Нарімана Лемара Мемедемінова.

«Взяв у руки телефон і почав знімати»

Наріман Мемедемінов за професією економіст, до арешту працював на трьох роботах. Після анексії Криму він почав викладати на своєму каналі в YouTube відео обшуків у будинках кримських татар і судових процесів.

Просто взяв у руки телефон і почав знімати, вести стрім із судових засідань



«Просто взяв у руки телефон і почав знімати, вести стрім із цих судових засідань, коментувати, фотографувати. Він викладав це все в інтернеті, щоб люди бачили, що тут відбувається, бо журналістів взагалі в Криму не залишилося», ‒ говорить дружина.

Блогер часто знімав, як відбуваються обшуки ‒ за стрім одного з них у липні 2017 року Мемедемінова засудили й оштрафували.

А вже через рік, наприкінці березня 2018 року, Нарімана Мемедемінова заарештували й звинуватили в закликах до терористичної діяльності. Російські силовики висунули йому звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. Докази ‒ два відео, зроблені до анексії Криму Росією. В одному з відеороликів торкаються теми «Хізб ут-Тахрір» ‒ ісламської політичної організації, яка в Росії внесена до списку терористичних (представники «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і стверджують, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії ‒ КР).

За словами Лемари Мемедемінової, обшуки та штрафи не зупинили її чоловіка ‒ він продовжив займатися громадською журналістикою в Криму.

Наріман завжди був відважним, особливо якщо справа стосується правди



«Наріман завжди був відважним, особливо якщо справа стосується правди або утисків. Він завжди встане на захист. Це навіть не обговорювалося ‒ іти чи не йти, знімати чи не знімати. Ми чітко знали, що ми маємо щось робити, захиститися правовим шляхом», ‒ згадує Лемара.

За словами жінки, не зломили її чоловіка й півтора року за ґратами.

«Він завжди виходить з посмішкою, він завжди в настрої, він завжди жартує. Іноді буває важко й руки опускаються. Сходити до нього на побачення ‒ це зарядитися, зарядиться до наступного побачення. Настільки сильна людина», ‒ говорить Лемара.

«Ніяких ілюзій я не маю»

На початку жовтня 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років у колонії-поселенні. Перед рішенням суду Наріман закликав журналістів продовжувати розповідати про те, що відбувається в Криму.

«Насправді ніяких ілюзій я не маю. Найголовніше, що я переконаний, що я правий, я переконаний в тому, що кримські татари ‒ не терористи й не екстремісти. Переслідування політично вмотивоване лише за те, що я говорив і показував те, що відбувається в Криму», ‒ сказав у суді Мемедемінов.

Вони судять людину просто за свободу вираження поглядів

Понад десять правозахисних організацій України звернулися до міжнародних інстанцій із закликом вплинути на Росію для негайного звільнення громадського журналіста Нарімана Мемедемінова.

«Вони судять людину просто за свободу вираження поглядів, за його релігію, за його громадянські переконання, за його журналістську діяльність. Це неприпустиме в нормальному суспільстві», ‒ каже медіаексперт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Наріман Мемедемінов оскаржив вирок, але його адвокат Едем Семедляєв побоюється, що скаргу подасть і російська прокуратура з метою збільшити термін обмеження свободи.