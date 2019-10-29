Підконтрольний Кремлю суд залишив у силі вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні 29 жовтня не задовольнив апеляційну скаргу на вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка» Асану Чапуху, Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Руслану Трубачу, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні розглянули апеляційні скарги адвокатів у так званій «справі Веджіє Кашка». Суд залишив все в силі, все передбачувано. Пів року минуло з того моменту, як ми подали апеляційні скарги на вирок Київського районного суду. І весь цей час люди перебували під домашнім арештом. Без можливості відвідувати когось, виїжджати. Їхнє життя було обмежене», – розповів адвокат Семедляєв.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

7 квітня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у «вимаганні коштів». Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Всі вони не визнали свою провину. У жовтні стало відомо, що у Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання.