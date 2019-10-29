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29 жовтня 2019, Київ 14:05
Новини | Політика

Підконтрольний Кремлю суд залишив у силі вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка»

Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка (прижиттєве фото)

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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні 29 жовтня не задовольнив апеляційну скаргу на вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка» Асану Чапуху, Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Руслану Трубачу, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні розглянули апеляційні скарги адвокатів у так званій «справі Веджіє Кашка». Суд залишив все в силі, все передбачувано. Пів року минуло з того моменту, як ми подали апеляційні скарги на вирок Київського районного суду. І весь цей час люди перебували під домашнім арештом. Без можливості відвідувати когось, виїжджати. Їхнє життя було обмежене», – розповів адвокат Семедляєв.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

7 квітня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у «вимаганні коштів». Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Всі вони не визнали свою провину. У жовтні стало відомо, що у Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання.

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