У фігуранта кримської справи «Веджіє Кашка» діагностували рак – адвокат

У фігуранта кримської справи «Веджіє Кашка» Асана Чапуха діагностоване онкологічне захворювання, повідомив у коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

За його інформацією, Асан Чапух досі перебуває у орендованій квартирі, де йому визначений домашній арешт.

«За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він кілька разів лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж», – розповів адвокат.

За його словами, раніше Асан Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не найкраще впливає на його здоров'я.

7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до трьох років умовно, з випробувальним терміном у три роки. Асану Чапуху суд призначив покарання – три з половиною роки умовно, з випробувальним терміном у три роки.

До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи перебуватимуть під домашнім арештом.

Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.