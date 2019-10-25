«Коли надія на обмін не справдилася, мамі стало зле» – Сущенко про висвітлення теми політв’язнів у ЗМІ

Український журналіст і колишній політв’язень Роман Сущенко нагадав колегам про передчасне повідомлення про обмін політв’язнів 30 серпня, яке не підтвердилося. Розповідаючи про важливість перевірки даних на конференції National Media Talk 25 жовтня, Сущенко згадав, як непідтверджена інформація про його звільнення позначилася на його сім’ї.

«Я знаю, що багато хто з вас (журналістів – ред.) зібрав речі, камери, диктофони і навіть вирушив до аеропорту, піддавшись на таку не дуже надійну, достовірну інформацію з конкретно одного неперевіреного джерела. Завдяки вам ця інформація була поширена в соціальних мережах, на телебаченні, і моя мама, коли дізналася, дуже хвилювалася. Коли її надія знову виявилася відкладеною – це була вже шоста така спроба – їй стало зле», – розповів він.

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Сущенко також заперечив інформацію про те, що його та інших політв’язнів 30 серпня вивозили з Лефортово.

«Ми залишалися на місці і чекали вирішення своєї долі ще упродовж тижня. Але наслідки цього фейку були жахливими, тобто коли я повернувся додому і мав телефонну розмову з мамою, вона не могла навіть говорити, і довелося за кілька годин з нею контактувати і пояснювати реальний стан речей», – сказав він.

Відтак колишній політв’язень закликав журналістів «бути обережними, особливо в контексті висвітлення подій з політв’язнями, які можуть нашкодити рідними, підштовхнути їх до нових мук і страждань».

Водночас Сущенко подякував засобам масової інформації за підтримку політв’язнів і висловив надію, що ця тема і надалі буде у фокусі уваги журналістів.

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В ніч проти 30 серпня генеральний прокурор Руслан Рябошапка поширив у Фейсбуці допис, в якому стверджувалося, що утримувані Москвою громадяни України, серед яких полонені моряки та режисер Олег Сенцов, повертаються назад в Україну після завершення обміну полоненими з Росією. Інформацію поширили ЗМІ, але вона не підтвердилася. Згодом генпрокурор видалив допис.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

Також до Києва повернулися 11 політв’язнів. Серед звільнених були Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.