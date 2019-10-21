Олегу Сенцову вручили премію Ukrainian ID Award, присуджену в 2018 році

Колишньому українському політв’язню в Росії, режисеру Олегу Сенцову 21 жовтня вручили міжнародну нагороду Ukrainian ID Awards – «за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи». Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Урочиста церемонія вручення відбулася в Українському домі в Києві. Олег Сенцов, отримавши нагороду, закликав не забувати про інших українських політв’язнів, яких досі утримують у Росії.

«100 людей у Росії, більшість із яких – кримські татари, і 227 людей у тюрмах Донбасу. І це як мінімум, можливо, більше. Путін звільнив найбільш медійних, найбільш відомих, щоб на нього це припинило тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, доки він не віддасть усіх. Дякую», – сказал он.

Олег Сенцов став першив лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яку заснували в 2018 році за ініціативою громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України. На той момент він перебував у російській колонії.

Ukrainian ID Awards щороку вручається в Каневі на Тарасовій горі під час урочистої церемонії Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID. Передбачається, що цією нагодою відзначатимуть за значний внесок у розвиток економіки, гуманізацію суспільства та примноження культурного капіталу.