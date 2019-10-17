Сенцов відвідає Європарламент 25 листопада

Колишній український в’язень Кремля Олег Сецов відвідає Європейський парламент наприкінці листопада, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – вказав Рікард Йозвяк.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся до Києва після російського ув’язнення 7 вересня. Громадяни України були звільнені в результаті обміну утримуваними особами між Україною і Росією.

Сенцов перебував у СІЗО, а потім в колонії від травня 2014 року.