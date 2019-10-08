Дані від Сенцова про ув’язнення в Криму і Росії використають у судах – місія ООН

Колишній політв’язень, український режисер із Криму Олег Сенцов побував у офісі Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні та надав дані про своє перебування в російському ув’язненні, повідомила напередодні пресслужба Моніторингової місії.

«Ми говорили про його утримання під вартою, тюремне ув’язнення в Криму і в Російській Федерації. Протягом цих років ми підтримували зв’язок з адвокатом Сенцова і аналізували судові рішення у його справі. Для нас було дуже важливо зустрітися з Олегом особисто і задокументувати порушення прав людини в його справі», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «інформація, зібрана під час інтерв’ю, буде використана для аналізу ситуації з правами людини в Криму, підготовки публічних доповідей та адвокації для притягнення винних до відповідальності».

Представники Моніторингової місії ООН мають намір провести інтерв’ю з усіма, хто повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну 7 вересня.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.