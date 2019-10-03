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04 Жовтень 2019, Київ 00:20
Новини | Політика

Пристайко анонсував на наступний тиждень «ще більш масштабний обмін»

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступного тижня планується новий масштабний обмін ув’язенними між Україною та Росією. Про це він сказав у четвер ввечері на телеканалі «1+1».

«Найближчим часом, я сподіваюся, буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін», – сказав Пристайко.

Він додав, що зусилля президента Володимира Зеленського «приносять плоди».

Інших деталей щодо обміну Пристайко не вказав.

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7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

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