Пристайко анонсував на наступний тиждень «ще більш масштабний обмін»

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступного тижня планується новий масштабний обмін ув’язенними між Україною та Росією. Про це він сказав у четвер ввечері на телеканалі «1+1».

«Найближчим часом, я сподіваюся, буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін», – сказав Пристайко.

Він додав, що зусилля президента Володимира Зеленського «приносять плоди».

Інших деталей щодо обміну Пристайко не вказав.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.