Зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 людей – СБУ

Зниклими безвісти на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі вважаються 257 людей. Про це Радіо Свобода повідомили у Службі безпеки України

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти – 257 осіб, незаконно позбавлені волі – 240 осіб», – мовиться у повідомленні.

У СБУ додали, що українська сторона вживає заходи, які мають сприяти звільненню всіх «незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

«Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується», – запевнили у відомстві.

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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

Також до Києва повернулися 11 політв’язнів. Серед звільнених були Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.

Україна в рамках обміну видала Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​