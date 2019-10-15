Засудженого в Криму за шпигунство українця Давиденка внесли у списки на обмін – адвокат

Засуджений за звинуваченням у шпигунстві в анексованому Росією Криму громадянин України Костянтин Давиденко внесений у списки на можливий обмін утримуваними особами між Україною і Росією, повідомила 15 жовтня адвокат Ольга Дінзе.

«Костянтин Давиденко є у списку на обмін. Він був у ньому і до цього, десь протягом пів року. Поки що ситуація з обміном не вирішена, але в будь-якому випадку, він буде перебувати у цих списках. Якщо раптом станеться та сама подія і російська сторона домовиться з української про обмін, то я думаю, що він буде один із перших», – сказала Дінзе у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Верховний суд Росії 15 жовтня скоротив термін покарання Давиденку з десяти з половиною до семи років.

Російські силовики затримали його в анексованому Криму в лютому 2018 року.